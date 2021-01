Vijfde arrestatie voor liquidatiepoging in Sittard

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een 40-jarige man uit Reuver aangehouden in het onderzoek naar de poging liquidatie op de Bradleystraat in Sittard op 12 september 2020. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij Anthy P. (38) zwaargewond raakte.

De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau in Heerlen. Volgens 1Limburg gaat het om Stefan C. (40) uit oorspronkelijk Den Bosch. Hij is is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is de vijfde arrestatie in de zaak.

EncroChat

Volgens 1Limburg kwam C. op de radar van justitie door gekraakte EncroChat-gesprekken. Hij zou zich daarin hebben gepresenteerd als eventuele huurmoordenaar. C. zou via EncroChat meerdere malen om de adresgegevens van Anthy P. hebben gevraagd en sprak ook over het in brand steken van diens auto. Stefan C. zat tussen 2011 en 2020 al gedetineerd voor een levensdelict.

Satudarah-leden

De politie hield eerder al verdachten Kevin S. (36), Jonino P. (19), Vince C. (35) en een Deense man (28) aan. Die laatste twee zijn lid van motorclub Satudarah in Denemarken. Jonino P. is de zoon van drugscrimineel en voormalig prominent Satudarah-lid Tony P. (47) uit Brunssum, die in Belgiƫ vastzit vanwege zijn vermeende rol in een internationale drugszaak. Kevin S. was lid van motorclub No Surrender.

Justitie denkt dat de schietpartij plaatsvond door persoonlijke conflicten met Anthy P. Het motief voor de aanslag zou niet gelegen hebben in de motorclubwereld.