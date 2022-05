Vijfde verdachte (41) aangehouden voor schietpartij in Nijmeegse wijk

Connect on Linked in

De politie heeft een 41-jarige man uit Cuijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in de Nijmeegse wijk Hatert. Daarbij raakte dinsdagmiddag een 25-jarige Nijmegenaar gewond. In het onderzoek zijn tot nu toe vijf verdachten aangehouden, waaronder het slachtoffer.

Het 25-jarige slachtoffer werd in het ziekenhuis aangehouden omdat zijn rol in het geheel nog niet duidelijk was. Woensdagavond meldde de politie dat er nog drie personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Het gaat om twee Nijmegenaren van 17 en 21. De vierde verdachte is een 26-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats.

Inmiddels is dus ook een vijfde verdachte aangehouden, een 41-jarige man uit Cuijk. De politie zei al eerder niet uit te sluiten dat er meer aanhoudingen zouden volgen.

Veel getuigen



De schietpartij vond dinsdagmiddag rond 13.45 plaats in de buurt van winkelcentrum Hatert, in de gelijknamige Nijmeegse wijk. De politie ging na het schieten met een arrestatieteam Hatert in. Daarop werd het even onrustig in de wijk.

Het was druk en er waren veel mensen getuige van de schietpartij. Kinderen in een basisschool moesten urenlang binnen blijven.

Onduidelijk

De politie benadrukt dat het onderzoek naar de schietpartij in volle gang is. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en wat de aanleiding is. Ook de mogelijke rol van de verdachten wordt nog onderzocht.