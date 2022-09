Vijfde verdachte opgepakt om dodelijke schietpartij in Oss

Connect on Linked in

Nadat de politie eerder al vier verdachten arresteerde voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Oss, zegt de politie woensdagochtend opnieuw een verdachte te hebben gearresteerd. Ook hij wordt ervan verdacht iets met de dodelijke schietpartij te maken te hebben, die gebeurde op 14 april aan de Leeuwerikhof in Oss. Daar werd een jonge man (23) die op een scooter zat doodgeschoten.

Beperkingen

De nieuwste verdachte is een 21-jarige man uit Oss. Hij is in alle vroegte in een woning in zijn woonplaats aangehouden. In het kader van het onderzoek zijn hem door de officier van justitie alle beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Eerder deze maand zijn twee verdachten aangehouden, die allebei nog vast zitten. Ook in april werden twee mannen opgepakt, zij zijn nog steeds verdachte maar zitten inmiddels niet meer vast. De politie nam in april auto’s in beslag in Enschede en Oss omdat die mogelijk betrokken waren bij het dodelijke schietincident.

Getuigen

De politie zegt dat het onderzoek nog steeds onverminderd doorgaat. Waarschijnlijk zijn er dus nog altijd andere personen in het vizier van de politie. Om het onderzoek niet te schaden wil de politie niet meer details prijsgeven.

De politie wil ook nog altijd mensen spreken die directe getuige zijn geweest of rondom de Leeuwerikhof aanwezig waren op het moment dat er geschoten werd.