Twee arrestaties dodelijke schietpartij Oss

De politie zegt woensdagmorgen twee mannen uit Oss te hebben gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident van 14 april aan de Leeuwerikhof in Oss. Bij die schietpartij kwam een 23-jarige Ossenaar die op een scooter zat om het leven.

Nieuwe aanhoudingen

De twee nieuwe verdachten zijn woensdagmorgen rond 09.00 aangehouden in Eindhoven. Het zijn mannen van 22 en 26 jaar oud, allebei uit Oss. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident. Wat hun rol precies was wordt nu verder onderzocht. Beide verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Geen hoofdverdachten

Eerder zijn al twee verdachten aangehouden maar deze mannen zijn niet de hoofdverdachten. Deze verdachten zitten inmiddels niet meer in voorlopige hechtenis.

De politie nam eerder ook auto’s in beslag in Enschede en Oss, omdat die mogelijk betrokken zijn geweest bij het incident.

De politie benadrukt dat het onderzoek nog steeds in volle gang is. Daarom wil de politie op dit moment geen verdere details prijsgeven. Volgens de politie zijn er nog getuigen die op de bewuste middag aanwezig waren op de Leeuwerikhof en die de politie nog niet gesproken heeft.

In juli leek het erop dat het in Oss nog niet rustig is en dat er een conflict sluimert tussen verschillende groepen jongeren.