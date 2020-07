Vijftal vast voor moord op Amerikaanse rapper Pop Smoke

De politie van Los Angeles heeft vijf mannen opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op rapper Pop Smoke (20) in februari. Het gaat om drie volwassenen en twee jongemannen. De LAPD, het politiekorps van Los Angeles, zegt in een bericht op Twitter ‘nadere details te delen zodra deze bekend zijn.’

Rapper Pop Smoke (Bashar Jackson) werd op 19 februari van dit jaar doodgeschoten tijdens een overval in zijn huurwoning in Los Angeles. Pop Smoke was een opkomende rapper uit de drillrapscene in Brooklyn (New York), die deze zomer op hiphopfestival WOO HAH! in Hilvarenbeek zou staan.

LAPD Detectives have arrested three adult males & two juvenile males related to the Feb 19th murder of Bashar Jackson, a New York based rapper known as Pop Smoke. We will provide further details as they become available.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 9, 2020