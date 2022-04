Villa’s in Spanje en Den Bosch binnengevallen in anti-cocaïne actie (UPDATE2)

Connect on Linked in

In het internationale onderzoek naar de vangst (in 2021) van ruim 20 ton cocaïne is de politie in Nederland in een villa in Den Bosch (foto) binnengevallen en ook in Spanje is een zeer woning luxe woning doorzocht. Crimesite berichtte woensdag over de internationale actie, die vooral in Duitsland speelde, en al in 2020 was begonnen. Volgens De Telegraaf is één van de belangrijke verdachten de Nederlander Samir B. (29), een man van Turkse komaf.

Dordrecht

In Nederland waren er invallen in Den Bosch, Dordrecht, Schiedam en Fijnaart. Bij de verschillende invallen in Nederland is 3,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Het hek bij de Bossche woning werd platgereden met een gepantserd voertuig, waarna een arrestatieteam naar binnen ging.

De waarde van de Spaanse villa in Marbella wordt geschat op 5 vijf miljoen euro.

Schiedam

De NOS meldt dat in een huis in Schiedam agenten drie miljoen euro contant geld hebben gevonden. Verder nam de politie drie woningen in beslag, waaronder de miljoenenvilla in Spanje. Er zijn drie Nederlandse verdachten opgepakt in Nederland, mannen van tussen de 26 en 29 jaar oud, uit Den Bosch en Schiedam.

In Duitsland zijn ook elf verdachten gearresteerd. Het bewijs in de zaak komt volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie mede uit door de politie gekraakte chats van Sky ECC.

Atif S.

De cocaïne werd gevonden in Hamburg (ruim 16 ton) en in Amtwerpen (ruim 7 ton). De geadresseerde voor die transporten was een verder niet bestaand Rotterdams bedrijf, dat werd geleid door de 29-jarige Vlaardinger Atif S.. Hij is vorig jaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor voorbereidingshandelingen.

De Hamburgse containers waren uit Paraguay aangekomen en waren via Tanger en Rotterdam gegaan. De cocaïne was in blikken plamuur gepakt.

De Antwerpse containers kwamen uit Panama. In deze containers zaten naast cocaïne, ananas, inktvis en hout. De cocaïne werd in blokken hout gevonden.

Zie ook:

Duitse politie-actie in onderzoek Europees cocaïnerecord