Duitse politie-actie in onderzoek Europees cocaïnerecord

In Duitsland, Nederland en België zijn op de vroege woensdagochtend invallen geweest en mensen aangehouden in een groot Duits onderzoek naar de vondst van 16.174 kilo cocaïne in de haven van Hamburg en 7,2 ton in Antwerpen. In Noord-Duitsland waren de meeste invallen, vooral in en rond de stad Hannover. Het onderzoek staat onder leiding van de Landeskriminalamt Nedersaksen (LKA), de Douane-Recherche van Hannover (ZFA) en het Openbaar Ministerie in Hannover. Er waren invallen in 35 panden in de deelstaten Nedersaksen, Hamburg, Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-Westfalen.

Paraguay

Tot dusver zijn elf mensen gearresteerd. Er waren invallen in Celle, Walsrode, Visselhövede, Liebenburg, Sarstedt, Wolfsburg, Meinersen en Achim. Ook waren er huiszoekingen in Nederland, België, Spanje en Paraguay. Een van de Duitse verdachten is een lid van een motorclub, aldus de Duitse omroep NDR.

De recordhoeveelheid cocaïne werd gevonden op 12 februari 2021 in een lading blikken met plamuur. Maar volgens het LKA was het onderzoek naar het netwerk toen allang bezig.

Importbedrijf

Volgens omroep NDR werd de cocaïne in Hamburg in 2021 na een tip van Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Dat ging om vijf containers van een importbedrijf uit Rotterdam, die ze vanuit Paraguay naar Hamburg had laten komen. Na de vondst van de cocaïne volgde een inval in het Rotterdamse bedrijf, waarna bleek dat het bedrijf ook nog een lading naar Antwerpen had laten komen, waarna de 7,2 ton in beslag genomen werd.

Dekmantel

In Nederland loopt er inmiddels een rechtszaak tegen de de manager van het importbedrijf Shipment Solutions in Bleskensgraaf: de 29-jarige Vlaardingen Atif S.. Hij werd in december veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam tot 4,4 jaar cel, een veel lagere straf dan de tien jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. S. werd alleen voor voorbereidingshandelingen veroordeeld, niet voor de smokkel zelf. S. was de enige verdachte.

Shipment Solutions was een pure dekmantel voor een adres, en ontplooide verder geen zakelijke activiteiten.

In juni vorig jaar beweerde Atif S. dat justitie hem had uitgenodigd om in een getuigenbeschermingsprogramma te gaan als hij zou gaan verklaren over anderen, hetgeen hij had geweigerd.