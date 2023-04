Vingerafdruk op AH-tas met fentanyl niet genoeg voor veroordeling

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft een 43-jarige man uit Oss vrijgesproken van het verhandelen van ruim een kilo fentanyl die ruim drie jaar geleden in een schuur in Eindhoven werd aangetroffen. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij het krachtige opiaat leverde. De man krijgt wel celstraf van in totaal 2,5 jaar, voor andere drugsdelicten, bedreiging en witwassen. Het Openbaar Ministerie had in de zaak 4,5 jaar geëist.

Pijnstiller

Fentanyl is verwant aan morfine en heroïne maar veel krachtiger. Zuivere fentanyl kan in microdosis op de huid al dodelijk zijn. In de Verenigde Staten is de pijnstiller grootschalig in gebruik als drug. Duizenden mensen overlijden daar jaarlijks aan een overdosis. In Europa is fentanyl nauwelijks te krijgen. In Europa werd vorig jaar nog geen 20 kilo door de politie in beslag genomen.

Daarom zorgde de ruime kilo in een boodschappentas van Albert Heijn voor opschudding.

Vingerafdruk

De vraag was of de man de tas aan de eigenaar van de schuur had gegeven. De verdachte ontkende.

Er zijn wel aanwijzingen die kunnen betekenen dat de verdachte inderdaad de fentanyl in bezit heeft gehad, oordeelt de rechtbank. Op de boodschappentas zat een vingerafdruk van de verdachte. Maar de rechtbank oordeelt dat dit niet veel zegt omdat die op de buitenkant zat van een veel voorkomende tas die bovendien verplaatsbaar is. De vingerafdruk op zichzelf bewijst niet dat de verdachte de fentanyl op enig moment in bezit had.

Ook waren er afgeluisterde gesprekken die zouden kunnen worden uitgelegd dat de verdachte met de fentanyl te maken had, maar ook dat vindt de rechtbank niet zeker. Omdat er geen ander bewijs in het dossier zit spreekt de rechtbank de verdachte vrij.

Bedreiging

De verdachte wordt wél veroordeeld voor het treffen van strafbare voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs en de handel daarin. Zo communiceerde hij tussen januari en mei 2021 met anderen over de levering en productie van harddrugs. Ook kocht hij een partij van 1.000 kilo zogenaamde pre precursor voor amfetamine en wilde hij dit omzetten naar amfetamine-olie. Daarnaast bedreigde hij één van de personen met wie hij over drugs communiceerde, toen er een voorraad precursoren gestolen werd.

Tussen januari 2015 en augustus 2019 maakte de verdachte zich verder schuldig aan witwassen van crimineel geld. Hij stortte in die periode ruim 150.000 euro aan contante geldbedragen op twee bankrekeningen en had daarnaast ruim 90.000 euro aan contant geld in bezit dat via een constructie ook voor persoonlijke uitgaven werd gebruikt.

De man krijgt ook een geldboete van 30.000 euro.