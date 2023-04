Vlissingen: 650 kilo cocaïne uit Ecuador gepakt

Connect on Linked in

Tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen heeft de Douane dinsdag 656 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen die was aangevoerd uit Ecuador. De container was verscheept in een kleinere haven in het zuiden van het land: Puerto Bolívar, dat ligt zuidelijk van de grote containerhaven Guayaquil.

50 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam schat de zogenoemde straatwaarde op ongeveer 50 miljoen euro. Straatwaarde is de waarde die de zending cocaïne eenmaal verkocht in versneden vorm in totaal op zou kunnen brengen.

Duitsland

De lading was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.

Zie ook:

In gewelddadig Ecuador geeft president burgers toestemming wapens te dragen

Slachting met willekeurige slachtoffers in visafslag Ecuador (VIDEO)