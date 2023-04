Slachting met willekeurige slachtoffers in visafslag Ecuador (VIDEO)

Connect on Linked in

In Esmeraldas, een kustplaats in Ecuador, zijn dinsdagmorgen tijdens een aanval op loods in de visserijhaven zeker tien mensen doodgeschoten en in ieder geval vier gewonden gevallen. Gewapende mannen kwamen in een auto en in bootjes naar de kade en drongen een visafslag binnen. Dat gebeurde rond 09.00 toen daar handelaren en vissers partijen vis aan het verhandelen waren.

Binnengestormd

Naar het zich laat aanzien zijn de slachtoffers allemaal ‘eenvoudige mensen’, aldus een politiecommissaris, en geen criminelen. Er zouden twintig tot dertig mannen zijn binnengestormd die met zowel pistolen als aanvalsgeweren het vuur op willekeurige slachtoffers openden. Op basis van eerste forensisch onderzoek zegt de politie dat er zeker 200 keer geschoten is.

Op het moment van de aanval waren er tussen de 1.500 en 2.000 mensen op de kade en in de loodsen aanwezig.

Criminele groepen

De politie houdt er ernstig rekening mee dat de aanval te maken heeft met een confrontatie tussen twee criminele groepen die elkaar de macht in het haventje van Esmeraldas betwisten en de medewerking van de vissers bij smokkel van cocaïne over zee. Een van de onderzochte groepen is Los Tiguerones.

Een andere mogelijkheid is dat een van de slachtoffers (een man met de alias “Papá”) doelwit van de aanval zou zijn geweest. Hij zou connecties hebben met een lokale bende die bekend staat als Los Patones, die achter de moord zou zitten op een leider van Los Tiguerones, op 11 maart 2023.

Cocaïnehandel

Esmeraldas ligt niet ver van de containerhaven Guayaquil, in een kustgebied waar cocaïnehandel op allerlei manieren de economie en de samenleving in zijn greep heeft. In de kleine provincieplaats vallen gemiddeld meerdere doden per dag. In de regio Guayaquil (met ruim 3 miljoen inwoners) vielen in 2022 ruim 1.500 geweldsdoden. Dat is bijna het dubbele van het aantal in 2021. In heel Nederland vallen jaarlijks 123 doden per jaar. Tijdens de laatste verkiezingen werd een aantal plaatselijke politici geliquideerd.

In het gebied rond Guayaquil helpen eenheden van de landmacht om de openbare orde te handhaven omdat de politie de zaak niet in de hand heeft of vergaand corrupt is. De burgemeester van Esmeraldas heeft onlangs gezegd dat hij burgers wil toestaan om wapens te dragen om zich te verdedigen.

Ecuador is in een paar jaar tijd een steeds belangrijker knooppunt voor internationale cocaïnehandel geworden. Vanuit Guayaquil vertrekken veel containers met fruit naar Rotterdam en Antwerpen.

