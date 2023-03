‘Voetballer Promes niet bij rechtszaak uit angst voor aanhouding’

Connect on Linked in

Profvoetballer Quincy Promes zal komende vrijdag niet op komen dagen bij de rechtszaak, waarin hij verdachte is. Hij is bang aangehouden te worden, waardoor hij zijn voetbalcontract in Rusland kwijt zou kunnen raken.

Vast

De advocaat van Promes, Robert Malewicz, zegt dit bij het AD donderdag. ‘Hij heeft contractuele verplichtingen bij zijn club. En we zijn er met justitie niet uitgekomen’, licht hij toe.

Hij laat weten waarom zijn cliënt niet bij de rechtszaak zal zijn: ‘Promes zou in dat geval aangehouden worden. Hoewel wij denken dat we snel kunnen aantonen dat dat onterecht is, loopt hij dan de kans vast te zitten voor een langere tijd. Wat hem zijn contract bij Spartak Moskou kan kosten.’

Er leek eerder sprake van dat Promes de Russische nationaliteit zou aannemen. Maar dat wordt door zijn advocaat ontkracht, schrijft het Algemeen Dagblad.

Quincy Promes (30) zou op een familiefeest in 2020 zijn neef hebben gestoken met een mes. Justitie vervolgt hem hiervoor. Promes werd hiervoor begin juni vorig jaar door een civiele rechter al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, waarvan de hoogte nog moet worden bepaald.

Moord

Promes is tegen het vonnis over de betaling in beroep gegaan. Hij wordt voor de strafrechter door justitie vervolgd voor moord of doodslag en zware mishandeling, drugssmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor deze laatste feiten liep al een onderzoek tegen hem, voordat het incident met zijn neef plaatsvond.