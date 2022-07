‘Voetballers kwetsbaar voor promotie criminele bedrijven’

Connect on Linked in

De recent opgepakte eigenaar van het Amsterdamse kledingmerk My Brand onderhield nauwe relaties met voetballers, die hij inzette voor promotie, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Kenneth Vermeer, Luis Suárez, Neymar en Urby Emanuelson zijn ingezet voor My Brand. Domenico G. is verdacht van witwassen en handel in drugs en is door de rechter voorlopig gevangen gezet.

Dekmantel

Ook oud-prof Glenn Helder was ambassadeur van My Brand. Helder kampte met gokschulden, en was kwetsbaar, zoals meer (jonge) voetballers.

Mensen als Neymar kwamen bij G. terecht via hun zaakwaarnemers, die vooral het geld zagen. Een deskundige van de Amsterdamse recherche zegt tegen de NOS dat het kledingmerk een ideale dekmantel was voor criminele activiteiten. De inzet van voetballers had ook als doel om zo legaal mogelijk over te komen.

Volgens zaakwaarnemer Winnie Haatrecht, die onder meer keeper Kenneth Vermeer vertegenwoordigt, is het onmogelijk om ieder bedrijf dat aanklopt door te lichten alvorens ermee in zee te gaan, ook al omdat sommige voetballers ’twintig tot dertig aanvragen per maand’ krijgen om iets te promoten.

Verlengd

De voetballers die reclame maakten voor My Brand komen overigens niet als verdachte voor in het strafrechtelijk onderzoek.

De voorlopige hechtenis van Domenico G. uit Purmerend is deze week met 90 dagen verlengd. Een eerder aangehouden 61-jarige medeverdachte uit Amsterdam zit ook voor zeker 90 dagen extra vast. Op 14 juli is nog een verdachte (44, uit Badhoevedorp) gearresteerd. Hij is door Zwitserland uitgeleverd.