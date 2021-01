Volwassen strafeisen in drillrap-zaak

Justitie in Amsterdam eiste donderdagmiddag forse straffen tegen de verdachten van de moord in de drillrap-scene, op de 18-jarige Jay-Ranne Grootfaam.

Volwassen straf

De officier van Justitie eist 8 jaar gevangenisstraf en TBS tegen Alexio F. (19), en 12 jaar cel tegen Yammaney A. (21). Het Openbaar Ministerie vond de feiten ernstig genoeg, om volgens het volwassenenstrafrecht de strafeis te bepalen. Justitie had ook de mogelijkheid om jeugdstrafrecht toe te passen, omdat de verdachten jonger zijn dan 23 jaar. Een psycholoog vond het recidivegevaar bij A. groot.

Gevecht met messen

De moord draait om de confrontatie tussen twee Amsterdamse bendes die elkaar bestookten met drillrap-video’s, waarop een dramatische apotheose volgde in een flat in Amsterdam Zuid-Oost. De groep van Grootfaam, FOG (Fully op Gevaar), kwam de twee leden van de Kikkenstein Bende (KSB) in september 2019 tegen in het portiek van de flat Florijn. Daarop volgde een gevecht, waarbij Yammaney A. Grootfaam in de nek met zijn mes raakte, waardoor hij later in het ziekenhuis overleed. In de rechtszaal bleek dat Grootfaam tijdens deze ‘beef’ zelf ook met een mes op zijn tegenstanders was ingelopen.

Zoon laten gaan

De moeder van Jay-Ranne Grootfaam maakte donderdag gebruik van haar spreekrecht, zo meldt Het Parool: “Ik hoop dat de moord jullie je leven lang zal achtervolgen,’ zei ze. ‘Ik moest mijn eerste zoon laten gaan. Mijn prachtige zoon met kuiltjes in zijn wangen.’

Op vrijdag volgen in deze zaak de pleidooien van de advocaten.