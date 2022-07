Voor cocaïnesmokkel veroordeelde Frank Masmeijer krijgt gratie

Connect on Linked in

Oud-presentator Frank Masmeijer (60), die in België is veroordeeld tot negen jaar cel voor de smokkel van honderden kilo’s cocaïne via de haven van Antwerpen heeft gratie gekregen van koning Willem-Alexander en is vanuit de PI Nieuwegein op vrije voeten gesteld. Masmeijer zat zijn celstraf in Nederland uit.

Uitzonderlijk

Masmeijers advocaat Geert-Jan Knoops heeft meer dan honderd keer gratie aangevraagd waarvan slechts een paar werden gehonoreerd. In het NOS Radio 1 Journaal heeft Knoops gezegd dat gratieverlening ‘heel uitzonderlijk’ is: ‘U moet dan denken aan buitengewone humanitaire omstandigheden die niet eerder bekend waren bij de rechtbank of dat iemand een totaal ander leven is gaan leiden.’ Knoops zegt dat Masmeijer het verzoek zelf heeft ingediend.

Medeverdachten van Masmeijer zitten nog vast.

Reden?

Over de precieze reden voor de gratie is zoals te doen gebruikelijk geen informatie naar buiten gebracht. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is vorig jaar 101 keer onvoorwaardelijk gratie verleend, en 30 keer voorwaardelijk.

Gratie kan in Nederland alleen worden verleend door het staatshoofd, alleen bij volledig uitbehandelde zaken. Er moeten feiten en omstandigheden waar de rechters geen rekening hebben gehouden.

Als een gratieverzoek voldoet aan deze eisen komt er eerst een advies van het Openbaar Ministerie en rechtbank aan de rechter die de straf heeft uitgesproken. Deze besluit dan over een al dan niet positief advies aan de minister van Rechtsbescherming die zijn besluit voorlegt aan de koning. In laatste instantie is dan de handtekening van de koning vereist.