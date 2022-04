Albanese Nederlander in Ecuador eerder veroordeeld in Antwerpen

Connect on Linked in

De Albanees met Nederlands paspoort die vorige week is aangehouden in Ecuador is eerder in Antwerpen veroordeeld voor smokkel van cocaïne. Fruithandelaar Nezdet Vokshi (55) kreeg zeven jaar cel in in het dossier waarin ook de Nederlandse tv-presentator Frank Masmeijer werd veroordeeld. Volgens Het Nieuwsblad is hij aangehouden op verzoek van Nederland. In Albanië is Mirlind B. opgepakt, hij kreeg vijf jaar cel in dezelfde Antwerpse zaak.

Peru

Nezdet Vokshi werd in 2012 opgepakt in Peru, op verzoek van de Antwerpse autoriteiten. In afwachting van de uitleveringsprocedure was de drugscrimineel ­onder huisarrest geplaatst in Peru. Nadat de rechter had besloten dat hij aan België kon worden uitgeleverd bleek Vokshi gevlogen. Peru startte een corruptieonderzoek naar enkele politieagenten die mogelijk een twijfelachtige rol hadden gespeeld in de controle op het huisarrest. De uitkomst van dat ­onderzoek is niet bekend, volgens Het Nieuwsblad.

Belgische straf

Vokshi dook daarna op in Ecuador waar hij zich vestigde met een groothandel in fruit. Ook in Barcelona zette Vokshi­ een onderneming op. Sinds 15 maart van dit jaar stond hij op de Interpol-lijst op verzoek van Nederland.

Als Ecuador hem uitlevert aan Nederland dan is het mogelijk dat Vokshi hier nog zijn Belgische straf uit moet zitten omdat Nederland die over heeft genomen.

Mirlind B.

Vorige week is in de Albanese havenstad Durrës Mirlind B. (26) gearresteerd. Hij werd in 2019 door het hof van beroep ook in de zaak rond Antwerpenaar Peter G. S. en Mechelaar ­Farhan Bouzambou veroordeeld, samen met Frank Masmeijer.

B. zat in 2014 op een binnenschip dat cocaïne kwam ophalen in Antwerpen. Dat bleek uit afgetapte telefoon­gesprekken. Alle opvarenden van het schip werden veroordeeld, Mirlind B. kreeg vijf jaar cel. Volgens de Albanese politie zal B. zijn straf in Albanië uit gaan zitten.