Voorarrest advocaat Youssef Taghi met twee weken verlengd

De rechter-commissaris heeft maandag het voorarrest van de 38-jarige Utrechtse advocaat Youssef Taghi met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Volgens justitie heeft hij vermoedelijk zijn beroep en positie misbruikt en het mogelijk gemaakt dat zijn neef Ridouan Taghi vanuit de EBI in Vught met de buitenwereld kon communiceren. Youssef Taghi werd vrijdag opgepakt in de EBI toen hij zijn neef bezocht.

Eerdere melding

De advocaat had sinds maart 2021 toegang tot Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had Youssef Taghi in december 2020 de toegang geweigerd vanwege een eerdere melding van het OM aan de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland. Dat ging over het functioneren van de advocaat in een andere strafzaak en dus niet over contacten van hem met Ridouan Taghi.

Geheimhouderstelefoon

In maart 2021 concludeerde de deken dat er in die andere strafzaak geen sprake was van misbruik van het privilege van de geheimhouderstelefoon. Vervolgens kon de EBI hem de toegang tot zijn cliënt en neef Ridouan niet langer weigeren. In de maanden daarna is de advocaat als verdachte in beeld gekomen in het strafrechtelijk onderzoek naar voortzetting van criminele activiteiten door Ridouan Taghi.

Boodschapper

Tijdens het onderzoek rees deze zomer de verdenking dat Youssef Taghi zijn beroep en bijzondere positie als advocaat misbruikte om als boodschapper op te treden voor de criminele organisatie van zijn neef. In de onderschepte communicatie tussen de familieleden zou volgens justitie blijken dat Ridouan Taghi vermoedelijk bezig is een gewelddadige uitbraak te organiseren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de advocaat op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel.