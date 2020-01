Voorarrest Anouar Taghi met minstens 30 dagen verlengd

Connect on Linked in

Anouar Taghi, de neef van topcrimineel Ridouan Taghi en een van de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft nog minstens dertig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag beslist.

Coördinerende rol

Anouar Taghi, die medio november werd opgepakt, zou een coördinerende rol hebben gespeeld in de voorbereiding van de liquidatie op Wiersum. Eerder werd zijn voorarrest met zestig dagen verlengd, daar komen nu minstens dertig dagen bij. Begin maart start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Anouar Taghi.

Giërmo B.

Medeverdachte Giërmo B. verscheen op 15 januari voor het eerst voor de rechtbank. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de moord en bekende alleen weleens de vluchtauto te hebben gebruikt. B. werd in september op Schiphol gearresteerd, toen hij naar Suriname wilde vertrekken. Volgens het OM wilde hij vluchten, toen was gebleken dat de recherche de vluchtauto volop in beeld had. Het OM gaat er in tegenstelling tot eerdere berichten vanuit dat B. niet de schutter is, en dat andere verdachten snel zullen worden opgepakt