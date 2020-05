Voorarrest “Het Meisje” met twee maanden verlengd

Connect on Linked in

Het voorarrest van de Zwolse Fabienne van den R. (25), alias “Het Meisje” is vrijdag door de rechtbank in Zwolle met minstens zestig dagen verlengd. Van den R. wordt verdacht van betrokkenheid bij een macabere gijzeling, drugshandel en het rondrijden met 25.000 euro in een peperdure Mercedes-Benz.

Rechterhand

Van den R. ontkende eerder al volgens RTV Oost een rol te hebben gespeeld bij de Zwolse drugsoorlog, waarbij ruzie is tussen twee kampen. Daarbij vonden over en weer liquidatiepogingen plaats. In de Hanzestad waren in 2019 vijf schietpartijen in ruim drie maanden tijd. Justitie verdenkt “Het Meisje” van betrokkenheid bij een lugubere gijzeling van de Zwolse Irakees R., die voorheen zou hebben gewerkt voor een drugsorganisatie rond de Afghaanse broers Idris en Abas M. Fabienne van den R. geldt volgens justitie als rechterhand binnen deze drugsbende. Op haar telefoon werden beelden gevonden van een bebloed gezicht van het slachtoffer van de gijzeling.

Alibi

Van den R. zou volgens de politie bij de gijzeling aanwezig zijn geweest, maar haar advocate ontkende dat eerder tegenover RTV Oost. ‘Ze heeft een alibi voor dat tijdstip. Ik heb gevraagd een getuige daarover te horen. En dat filmpje is ook nog eens niet met dat toestel gemaakt, maar ernaartoe verzonden. Het enige wat haar dan eventueel aan te rekenen zou zijn, is wetenschap.’

‘Graf al gegraven’

De Zwolse Irakees R. zegt dat hij in zijn auto is klemgereden en in een huis is mishandeld. Er zou een pistool op zijn hoofd zijn gezet. Alles werd volgens hem gefilmd, waarna hij naar een bos werd gereden en een pistool op zijn hoofd werd gezet. ‘Het graf is al gegraven’, zouden zijn gijzelnemers daarbij hebben gezegd.

Drugshandel en 25.000 euro

Naast de ontvoering wordt Van den R. ook verdacht van drugshandel. Zo zou ze volgens het OM via een tussenpersoon op zeker 170 adressen in Zwolle en omgeving verschillende straatdealers hebben aangestuurd. Daarnaast pakte de politie haar in mei 2019 op toen ze in een peperdure Mercedes-Benz rondreed met 25.000 euro onder haar stoel. Volgens de politie kon ze geen goede verklaring geven voor dat grote geldbedrag. Haar advocate zegt dat Van den R. 90.000 euro verzekeringsgeld had ontvangen na een auto-ongeluk. Van dat bedrag op haar bankrekening had ze 25.000 euro gepind.

Fabienne van den R. werd in maart aangehouden, samen met twee anderen.