Voormalig Bandidos-lid Anthy P. ondergedoken in safehouse

Connect on Linked in

De 38-jarige Anthmar “Anthy” P. die op 12 september werd neergeschoten in de Bradleystraat in Sittard, is ondergebracht op een veilige locatie. De politie kan zijn veiligheid niet langer garanderen wanneer hij in zijn eigen omgeving terugkeert. P. blijft in een safehouse totdat de zaak is opgelost, zo meldt 1Limburg.

Brandende motorfiets

De politie zou meerdere verdachten in beeld hebben voor de liquidatiepoging, maar nog niemand hebben gearresteerd. De Sittardenaar werd op de bewuste zaterdagavond zwaargewond aangetroffen op de oprit van een woning. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Een half uur na de schietpartij werd in Geleen een motorfiets brandend aangetroffen.

Voor dood achtergelaten

Anthy P. is vermoedelijk gelokt en vervolgens door twee mannen op een motorfiets belaagd. Hij probeerde te vluchten, maar werd alsnog beschoten door vermoedelijk de bijrijder en voor dood achtergelaten. Hij zou volgens 1Limburg wel een idee hebben wie het op hem gemunt heeft en deze info ook met de politie hebben gedeeld.

Anthy P. was lid van motorclubs No Surrender, Bandidos en Satudarah. Zijn naam dook de afgelopen jaren regelmatig op in grote strafdossiers.

Opsporing Verzocht besteedde enkele weken geleden aandacht aan de zaak.