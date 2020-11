Voormalig drugslab ontdekt in Beers

Print This Post

De politie heeft zaterdagavond rond 21.00 in een loods aan de Leuvert in Beers (bij Cuijk) een niet meer in werking zijnde drugslab aangetroffen. Er werden meerdere jerrycans, vaten, gereedschap en ander materiaal gevonden voor een lab waar synthetische drugs werden gemaakt.

De gealarmeerde brandweer assisteerde de politie in het buitengebied van Beers. De LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) heeft ter plekke onderzoek verricht. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Eind oktober werd in een loods bij een woning in het nabijgelegen Mill een amfetaminelab opgerold. De 54-jarige bewoner werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid, maar is inmiddels vrijgelaten.