In Mexico is een voormalig politiechef opgepakt voor martelingen. Het gaat om Luis Cardenas Palomino (foto), die van 2010 tot 2012 de op een na hoogste in rang was van de federale Mexicaanse politie. Hij was de belangrijkste adviseur en rechterhand van Genaro Garcia Luna, de voormalig minister van Veiligheid die in de VS vastzit, onder andere voor het aannemen van steekpenningen van het Sinaloa-kartel.

Cardenas wordt ervan verdacht in 2012 als politieman opdracht te hebben gegeven voor de marteling van vier mannen. De vier zaten vast op verdenking van kidnapping en zouden leden zijn van de zogenaamde Los Zodiacos, een bende die was gespecialiseerd in ontvoeringen. Door de martelingen werden valse bekentenissen verkregen. Een van de gemartelde mannen was de broer van Israel Vallarta, een van de kopstukken van Los Zodiacos.

Francaise

De Francaise Florence Cassez was de vrouw van Vallarta. Ook zij werd opgepakt voor betrokkenheid bij de kidnap-bende en werd veroordeeld tot 60 jaar cel. Het leidde tot een diplomatieke rel tussen Frankrijk en Mexico, waarin ook president Macron zich mengde. Uiteindelijk werd Cassez, die altijd heeft ontkend schuldig te zijn, vrijgelaten en keerde ze terug naar Frankrijk.

Gezocht

Cardenas werd al meer dan een jaar gezocht. Hij werd uiteindelijk aangehouden in een buitenwijk van Mexico Stad. Naast Cardenas werden nog meer dan tien andere federale agenten opgepakt voor betrokkenheid bij de martelingen.