‘Voormalige handlanger Joran van der Sloot opgepakt’

Connect on Linked in

Een voormalige handlanger van Joran van der Sloot is vorige week vrijdag opgepakt in een hotel in het Spaanse San Sebastián, bevestigen meerdere bronnen aan AD.

Afpersen

Het gaat om de 34-jarige Stan P. uit Valkenburg, een voormalige security-consultant met wie Van der Sloot vroeger heeft geprobeerd om een vermeende pedofiel af te persen. P. is samen met zijn echtgenote aangehouden na een onderzoek van Interpol, schrijft de krant. Hij wordt bijgestaan door een advocaat in Amsterdam die in dit stadium niet wenst te reageren.

In de afgelopen jaren zou P., een expert op het gebied van internetveiligheid, tonnen hebben verdiend met het oplichten en manipuleren van online casino’s. Een deel van de weggesluisde inkomsten zou volgens Peruaanse justitie op de rekening van Leidy Figueroa terecht zijn gekomen. Figueroa is de echtgenote van Joran van der Sloot.

Het zou gaan om een totaalbedrag van 350.000 euro. P. kwam hiervoor in 2018 in beeld bij justitie in Peru, maar tot een arrestatie heeft het nooit geleid. Het is niet duidelijk of deze arrestatie met deze zaak te maken heeft.

Intenties

Zelfs na de moord op Stephany Flores in 2010 bleef P. in de goede intenties van Van der Sloot geloven. Er zou zelfs sprake zijn geweest van een verliefdheid.

Stan P. en zijn echtgenote zijn direct voorgeleid aan de rechter-commissaris en naar de gevangenis gebracht, bevestigt de Baskische politie aan de correspondent van het AD in Spanje.

Van der Sloot is momenteel in de VS, in afwachting van zijn rechtszaak over de vermeende afpersing van de moeder van de in 2005 verdwenen Natalee Holloway.