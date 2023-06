‘Ik heb er vertrouwen in dat deze rechtszaak gaat leiden tot de waarheid over Natalee’

Connect on Linked in

Joran van der Sloot heeft vrijdag verklaard aan de rechtbank in het Amerikaanse Birmingham dat hij niet schuldig is aan afpersing van de moeder van de vermiste Natalee Holloway. Haar familie is blij met de langverwachte dag in de rechtbank voor Joran.

Beeld: mug shot van Joran van der Sloot in de gevangenis van Shelby County, in de Amerikaanse staat Alabama, waar hij deze week aankwam, na uitlevering door Peru.

Niet schuldig

In dezelfde witte jeans en het witte t-shirt als waarmee hij donderdag vanuit Peru was aangekomen in de VS, verscheen Joran vrijdag voor de rechter in Alabama, de staat waar Natalee Holloway vandaan kwam. Hij gaf daar bij de rechter aan dat ‘niet schuldig’ was aan de aanklacht van ‘wire fraude’ en afpersing. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Al.com, dat het nieuws in Alabama verslaat.

Online fraude

Met ‘wire fraude’ wordt in de Verenigde Staten fraude bedoeld die online of via een andere vorm van telecommunicatie wordt gepleegd. In dit geval wordt het overmaken van de 15.000 dollar bedoeld, door Beth Holloway in 2010, naar de Nederlandse SNS-bankrekening van Joran. Voor informatie die later niet bleek te kloppen, over de verdwijning van haar dochter.

Perfect

De zitting in de federale rechtbank in Birmingham duurde nog geen drie minuten. Joran reageerde met ‘yes, sir’ op de vraag van de rechter of hij begreep wat zijn rechten waren. Ook zei hij dat zijn Engels ‘pretty perfect’ was, toen hij het aanbod om van een tolk gebruik te maken afwees.

Waarheid

Volgens de Amerikaanse nieuws-site waren de ouders van Natalee, Dave en Beth Holloway, en haar broer Matt aanwezig in de rechtszaal. Beth Holloway toonde geen emoties tijdens de zitting. Ze kwam achteraf alleen met een geschreven verklaring: ’18 jaar na dato beginnen de wielen van justitie eindelijk te draaien voor onze familie, en krijgen we de dag in de rechtszaal waarop we zo lang hebben gewacht. Het feit dat Joran ‘onschuldig’ heeft gepleit ontmoedigt ons niet. Het betekent simpelweg dat zijn juridische team wil dat de staat haar zaak gaat bewijzen. We zijn ervan overtuigd dat de officier van Justitie in Birmingham erin zal slagen om dat te doen.’

Ook Dave Holloway gaf een verklaring af. ‘Ik heb er vertrouwen in dat deze vervolging zal leiden tot de waarheid over Natalee.’