Voormalige lijfwacht Sam Klepper ontkent beschuldiging witwassen

Beroepscrimineel Nico V. uit Zwaag ontkende donderdag voor de rechtbank op Schiphol beschuldigingen door justitie van bedreiging, witwassen en oplichting.

Bedreigd

De 56-jarige V. wordt ervan beschuldigd dat hij medewerkers van verzekeringsmaatschappij Reaal heeft bedreigd, geld heeft witgewassen en de ING-bank zou hebben opgelicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Bekende

Nico V. is al langere tijd een bekende in het criminele circuit. Hij was vriend en lijfwacht van de in 2000 geliquideerde Sam Klepper. Hij was een van de kistdragers op zijn begrafenis.

Justitie slaagde er eerder niet in om hem veroordeeld te krijgen als verdachte van een mislukte moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout, eveneens in 2000, in Amstelveen.

Hij kwam vervolgens wel 12 jaar vast te zitten, na de moord op een man in Hoorn, in 2002. Nico V. kreeg vanwege zijn gewelddadige imago de bijnaam ‘de schrik van Hoorn’.

Vlammen

Nico V. werd in 2015 aangehouden in een onderzoek naar witwaspraktijken. Dit was een jaar nadat zijn kapitale woonboerderij, die op dat moment voor 1.350.000 euro te koop stond, in Zwaag in vlammen op was gegaan. Daarbij waren twee mannen op scooters gezien die molotov-cocktails naar binnen gooiden. V. verbleef tijdens de brand in Spanje. Vermoed wordt dat hij de brand zelf had laten aansteken.

Justitie is daarna een zaak begonnen om te voorkomen dat het verzekeringsgeld hiervoor zou moeten worden uitgekeerd aan zijn vrouw en haar moeder. Via hen zou hij ook crimineel geld hebben witgewassen. Later dit jaar wil justitie het drietal daarom voor 2,4 miljoen euro ‘plukken’. Tijdens de rechtszaak op Schiphol ontkende V. de beschuldigingen, en zweeg hij vooral. ‘Ik heb naar eer en geweten gehandeld’, verklaarde hij.

Tijdens de rechtszaak bleek donderdag ook dat medewerkers van verzekeringsmaatschappij Reaal zich voor veel geld hadden moeten laten beveiligen, nadat V. hen zou hebben bedreigd.