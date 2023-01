‘Voorraad die ik weg wil werken’: vijf jaar cel voor bezit MDMA

Connect on Linked in

Een 45-jarige man uit Amersfoort is voor het bezit en vervoeren van in totaal 72 kilo MDMA veroordeeld door de Utrechtse rechtbank. Hij kreeg hiervoor en voor voorbereidingshandelingen voor het maken van en handel in MDMA en amfetamine, vijf jaar cel en een geldboete van 30.000 euro. De rechtbank gebruikt in het bewijs volop berichten die de man met encryptiedienst EncroChat had verstuurd, zoals ‘Heb nog een voorraad die ik weg wil werken’, gevolgd door een waslijst aan poeders en soorten pillen.

(beeld uit archief)

Barbecue

In 2020 deed de politie onderzoek naar een gebruiker van een specifiek EncroChat-account. De politie kon in het voorjaar van 2020 meelezen met de berichten die Encro-gebruikers verstuurden. De rechtbank schrijft in het vonnis dat uit verschillende chatgesprekken valt op te maken dat deze gebruiker zich bezighoudt met de handel in MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

Uit chatgesprekken en telecomgegevens maakt de rechtbank op dat het de verdachte was die in de periode van 27 maart tot en met 12 juni 2020 de gebruiker was van dit EncroChat-account. De rechtbank vindt dat het bewezen is dat deze gebruiker de man uit Amersfoort is geweest, onder meer omdat hij een contact bericht; ‘kom morgen ff langs ik ben jarig heb barbecue’. De betreffende datum komt overeen met zijn geboortedatum.

Afdraaien

Zijn ‘klanten’ sturen berichten als ‘stuur me een adresje, dan kom ik daar’. De verdachte geeft in antwoord daarop zijn adres en stuurt dan ‘tex me als bijna ben dan loop ik naar buiten.’ Op de genoemde lijst met voorraad die hij ‘weg wil werken’, staan onder ruim 100 kilo MDMA, en duizenden xtc-pillen met stempels als “Porsche”, “Givenchy”, “Jurassic Park” en “Maserati”. Ook spreekt hij over prijzen, en hanteert termen als een ‘draaier’, en ‘smelten en afdraaien’, wat bekende begrippen zijn bij de productie van synthetische drugs.

Tientallen kilo’s

De rechtbank oordeelt dat in Frankrijk onderschepte EncroChat-berichten in deze zaak kunnen worden gebruikt voor het bewijs, net zoals onlangs het Haagse gerechtshof deed. De rechtbank concludeert dat de gesprekken die hij voerde steeds gingen over drugs, waaronder MDMA. Ook wordt aan de hand van de gesprekken duidelijk dat de man van 6 tot en met 11 juni 2020 MDMA vervoerde en dat hij verdeeld over drie data de beschikking had over tientallen kilo’s van die drugs. Daarnaast is volgens de rechtbank bewezen dat verdachte zich schuldig maakte aan het plegen van voorbereidingshandelingen voor de handel in drugs. Uit de chatgesprekken blijkt dat de verdachte de beschikking had over geld dat bedoeld was voor de aankoop/financiering van MDMA en amfetamine én voor ruimte voor de opslag hiervan. Ook maakte hij afspraken met afnemers, verkopers en verleners van hand- en spandiensten.

Eerder veroordeeld

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zeven jaar, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Zo wordt hij vrijgesproken van het witwassen van ongeveer 30.000 euro omdat niet bewezen kan worden dat hij dit verdiende met de drugshandel of met een ander misdrijf. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. In het nadeel van de verdachte wordt meegewogen dat hij al twee keer eerder is veroordeeld voor feiten die te maken hebben met de handel in drugs.