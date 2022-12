Voortvluchtige Belgische crimineel (27) in Guinee opgepakt voor overval waardetransport Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

De Belgische crimineel Ibrahim A. (27) is vorige week gearresteerd in Conakry, de hoofdstad van de republiek Guinee. Hij was voortvluchtig en stond internationaal gesignaleerd voor zijn betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, in mei 2021. In maart 2020 ontsnapte A. uit de gevangenis van Sint-Gillis waar hij 21 jaar celstraf uitzat voor vier overvallen.

Nachtclub

Het Nieuwsblad schrijft dat het Fugitive Active Search Team (FAST) en de federale gerechtelijke politie van Brussel hem in samenwerking met de Guinese politie konden traceren in Guinee. Ibrahim A. werd in de nacht van 16 op 17 december opgepakt toen hij onderweg was naar een nachtclub. Hij wordt mogelijk een dezer dagen uitgeleverd aan België.

Signalementen

De Nederlandse en Belgische politie toonden begin dit jaar beelden in Opsporing Verzocht en het opsporingsprogramma Faroek van vier voortvluchtige verdachten van de gewelddadige overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Eén van de gezochte verdachten was Ibrahim A. Hij heeft zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit.

Vier miljoen spoorloos

Bij de overval op 19 mei 2021 bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan werd bijna vijftien miljoen euro buitgemaakt, waarvan nog vier miljoen euro zoek is. De klopjacht op de overvallers eindigde uiteindelijk in een weiland bij Broek in Waterland. Bij de achtervolging werden zes verdachten opgepakt, een 47-jarige Fransman werd doodgeschoten door de politie.

Strafeisen

Justitie eiste vorige maand achttien jaar cel tegen de zeven mannen die terechtstaan voor de overval. In totaal zijn er in deze zaak veertien verdachten. Acht verdachten stonden al terecht. Vier verdachten (inclusief Ibrahim A.) zullen op een later moment terecht staan en één verdachte is nog spoorloos. Eén verdachte is tijdens zijn vlucht doodgeschoten.