‘Voortvluchtige drugsbaron gearresteerd in Dubai’

Connect on Linked in

De Dubai Police heeft een voortvluchtige Antwerpse drugshandelaar gearresteerd, aldus de Gazet van Antwerpen. Het gaat om Anas O., die tot dertien jaar cel is veroordeeld. Hij was hoofdverdachte in de zaak rond The Hotdog Factory.

O. (33) werd half november aangehouden gearresteerd op een luchthaven in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waar hij net met een vlucht vanuit Marokko was aangekomen. Anas O., alias “AP”, was als chauffeur actief bij het logistieke bedrijf DP World en wordt gezien als een compagnon van Mounir “Gino” El B.

In het onderzoek rond The Hotdog Factory zijn 25 verdachten vervolgd voor grootschalige cocaïnesmokkel via kaai 1700 in de haven van Antwerpen. Anas O. werd beschouwd als de grote organisator. De rechtbank veroordeelde hem voor zijn aandeel in de zaak tot dertien jaar celstraf.

Eerder deze maand werd bekend dat Ilias El B., de broer van Mounir “Gino” El B., is gearresteerd in Dubai.

België heeft gevraagd aan Dubai om uitlevering van de twee.