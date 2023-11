‘Antwerpse drugscriminelen opgepakt in Emiraten’

Connect on Linked in

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn twee voortvluchtige Antwerpse drugscriminelen opgepakt. Het gaat om een vermeende verkoper van Sky ECC-telefoons, en een verdachte drugscrimineel.

Uitlevering

De autoriteiten in het land hebben Mohamed B. aangehouden, een IT’er uit de wijk Borgerhout in Antwerpen, en de van cocaïnesmokkel verdachte Ilias E. B. De rechter in Antwerpen heeft om uitlevering van de twee mannen gevraagd. Dit meldt de Gazet van Antwerpen woensdag.

Gezocht

Mohamed B. wordt door het Antwerpse gerecht gezocht voor meerdere criminele feiten. B. stond bekend als een soort PC Dokter. Hij werd veroordeeld in het proces rond ‘Dikke Nordin’ El H., die ook vast zit in de Verenigde Arabische Emiraten.

B. wordt ook gezocht, omdat hij voorkomt in het dossier rond het versleutelde communicatieplatform Sky ECC. Hij was een van de zogenaamde ‘resellers’ van deze toestellen in het criminele milieu.

Eerder werd ook al zijn broer Said B. opgepakt in Dubai, maar deze werd in afwachting van de afhandeling van zijn uitlevering vrijgelaten.

Hoofdverdachte

Ook de Antwerpenaar Ilias E. B., die met zijn broer Mounir hoofdverdachte is in diverse strafzaken die in de haven in deze stad spelen, werd onlangs gearresteerd – in Dubai. Ilias E.

B. is een van de broers van Samir E. B., die in 2018 in Rotterdam werd geliquideerd. Voor de tip die leidde tot de oplossing van de zaak, loofde justitie later 20.000 euro uit.

De ouderlijke woning van de broers E. B. in Deurne was de voorbije jaren enkele keren doelwit van aanslagen in drugsmilieu.