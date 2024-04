Voortvluchtige drugscrimineel “Kleine Vis” uitgeleverd naar België

Connect on Linked in

Op verzoek van het Belgische gerecht is dinsdag een 43-jarige Antwerpse drugscrimineel opgepakt in Turkije. Volgens Belgische media gaat het om Jimmy H., alias “Kleine Vis” in het beruchte drugsdossier “Makreel”. H. werd in juni 2021 door het Hof van Beroep in Antwerpen veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij het uithalen van vele honderden kilo’s cocaïne middels de zogenoemde ‘switch’-methode.

Spilfiguur

Volgens het Antwerpse parket speelde Jimmy H. uit Borgerhout een belangrijke rol in een criminele organisatie die zich in 2014 en 2015 bezighield met de in- en uitvoer en de verkoop van cocaïne. De criminele organisatie waar hij volgens justitie deel van uitmaakte, importeerde grote partijen cocaïne via de Antwerpse haven en haalde deze uit via de ‘switch-methode’.

Switch-methode

Deze switch-methode, waarbij met behulp van corrupt havenpersoneel grote partijen cocaïne worden overgeladen van Zuid-Amerikaanse containers naar Europese containers, werd in het Makreel-onderzoek voor de eerste keer aan het licht gebracht. De criminele organisatie beschikte daartoe over eigen loodsen en firma’s.

H. stond internationaal gesignaleerd en werd dinsdag door de Turkse politie opgepakt. Hij is inmiddels vanuit Turkije uitgeleverd aan België en daar vastgezet.

“Black”

Eerder deze week werd bekend dat een andere hoofdverdachte in drugsdossier Makreel vermoedelijk ook in Turkije verblijft. Volgens de Gazet van Antwerpen verruilde Abdelilah El M. alias “Black” Dubai voor Istanbul. El M. is tot acht jaar veroordeeld in de Makreel-zaak en tot twaalf jaar in een andere drugszaak.