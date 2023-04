Voortvluchtige Haagse drugsverdachte overgeleverd vanuit Italië

Connect on Linked in

Een 48-jarige man uit Den Haag die werd gezocht voor de invoer, uitvoer en handel in harddrugs is in Italië aangehouden en donderdag overgeleverd aan Nederland. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn voorarrest met veertien dagen heeft verlengd. De Hagenaar wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Sky ECC

De man hield zich volgens het Openbaar Ministerie bezig met de invoer en uitvoer van harddrugs, de handel in duizenden kilo’s cocaïne en witwassen. Volgens het OM vormde hij met anderen een criminele organisatie. De groep kwam in beeld nadat de servers van versleutelde berichtendienst Sky ECC door de politie werden gekraakt.

Vijf jaar cel

Een 45-jarige man uit Rijswijk werd in mei 2022 door de rechter al veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij zou tussen oktober 2019 en oktober 2021 betrokken zijn geweest bij het invoeren en verhandelen van zo’n 2.000 kilo cocaïne vanuit Brazilië. Twee broers uit Rotterdam (37 en 42 jaar) zitten nog vast, op 11 mei moeten zijn weer voor de rechter verschijnen op een pro-formazitting.

De 48-jarige Hagenaar was nog voortvluchtig, maar kon op 18 januari in Italië worden aangehouden. Donderdag is hij overgebracht naar Nederland, waar hij is aangehouden en zijn voorarrest met twee weken is verlengd.