‘Voortvluchtige liquidatieverdachte Gerel Palm opgepakt in Brazilië’

Gerel Lusiano Palm (38), die jarenlang door Nederland werd gezocht om een veroordeling en verdenkingen van het uitvoeren van liquidaties, is aangehouden in Brazilië, zo melden Braziliaanse media. Palm is woensdagochtend door de federale politie gearresteerd in een appartement in Barra da Tijuca, een westelijk stadsdeel van Rio de Janeiro.

Palm werd in januari 2021 in Den Bosch bij verstek veroordeeld voor een dubbele poging tot moord in Noordeloos in 2016, en voor verboden wapenbezit.

Het Openbaar Ministerie denkt bovendien dat Palm de man was die in 2015 Ronald Bakker, directeur van een spyshop in Nieuwegein liquideerde in opdracht van de groep van Ridouan Taghi.

Palm stond op de openbare opsporingslijst van Interpol. Volgens de Braziliaanse media werd Palm ook gezocht door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Gerel Palm zit momenteel in uitleveringsdetentie.

Suriname

Volgens de rechtbank in Den Bosch liet Palm zich een paar dagen voor de aanslag bij de burgerlijke stand in Nederland uitschrijven. Hij reisde kort voor de aanslag van Suriname naar Nederland. Direct na de aanslag reisde hij weer terug naar Suriname. De aanslag in Noordeloos was op 10 december 2016.

Het onderzoek 26Marengo tegen Taghi en medeverdachten bevat ook enkele aanwijzingen dat Palm de man was die misdaadblogger Martin Kok liquideerde op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Die liquidatie was enkele dagen eerder: op 8 december 2016.

Palm werd op 12 april 2016 gearresteerd in Amsterdam maar kwam weer op vrije voeten omdat het bewijs tegen hem op dat moment te mager was. Later dat jaar kreeg de politie de beschikking over gekraakte chats van Ennetcom. Palm had pgp-telefoons van Ennetcom gebruikt en het Openbaar Ministerie vond in het Ennetcom-dossier meer bewijs.

Vervolgens werd Palm op 3 maart 2017 door de Surinaamse politie op verzoek van Nederland aangehouden. Op 12 maart 2017 wist hij met een naar binnen gesmokkeld vuurwapen uit het huis van bewaring daar te ontsnappen. Sindsdien was hij spoorloos.