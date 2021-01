Voortvluchtige Palm veroordeeld tot 20 jaar cel voor dubbele poging tot moord

Connect on Linked in

De voortvluchtige Gerel Palm is door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor een dubbele poging tot moord, en verboden wapenbezit.

Om het leven

Palm (37) was verdacht van een dubbele poging tot moord op twee mannen, die hij op 10 december 2016 had beschoten. Alles was er daarbij volgens de rechtbank op gericht om zijn slachtoffers op een professionele manier om het leven te brengen.

Gepland

De rechtbank Oost-Brabant zegt zich in de uitspraak niet veel te hebben aangetrokken van het feit dat de beide mannen het overleefden. Alles wijst er namelijk op dat Palm de liquidaties nauwkeurig had gepland. De 20 jaar cel is conform van de eis van justitie in deze zaak.

Klus

In de uitspraak valt te lezen hoe Palm zich een paar dagen voor de aanslag bij de burgerlijke stand in Nederland liet uitschrijven, en hoe hij vanuit Suriname naar Nederland reisde, om snel na de moordaanslag weer terug te gaan naar dat land. Maanden voor de aanslag vroeg hij een van de slachtoffers om een ‘klus’ voor hem te doen. Hij leende hem een gestolen auto en een PGP-telefoon.

Kogels

Op de bewuste avond liet hij deze man, en het tweede slachtoffer, naar een weiland in Noordeloos rijden. Hij vroeg de twee hun telefoon uit te zetten en merkte cryptisch op even verderop te wachten ‘op de jongens’. Daarop begon hij op ze te schieten.

Hij schoot het eerste slachtoffer door het hoofd, en raakte de tweede man met vier kogels. Zij overleefden door zich voor dood te houden, en zich in een sloot te verstoppen. Ook blokkeerde het wapen van Palm op zeker moment.

Vriend

De twee mannen lieten de rechter weten geen idee te hebben waarom Palm ze wilde ombrengen. Eentje gaf aan regelmatig bij zijn moeder te eten, en hem als zijn vriend te beschouwen.

Palm wordt ook verdacht van het doodschieten van Spy shop-houder Ronald Bakker in 2015. Hij werd in 2017 voor de moord in Noordeloos gearresteerd in Suriname, maar wist met hulp te ontsnappen.

De moord op Ronald Bakker zou in opdracht van Ridouan Taghi zijn uitgevoerd, en is inmiddels onderdeel van het politieonderzoek Marengo. Palm werd hiervoor in 2016 aangehouden, maar kwam later weer op vrije voeten. Daarop vlucht hij naar Suriname.