Voortvluchtige ‘Ndrangheta-maffiabaas opgepakt in Genua (VIDEO)

De Italiaanse politie heeft donderdagochtend bij een kerk in Genua maffiabaas Pasquale Bonavota (49) opgepakt. Bonavota maakt met zijn twee broers deel uit van de Bonavata-clan van de Calabrische ‘Ndrangheta. Hij was bijna vijf jaar voortvluchtig en gold volgens de autoriteiten als een van de gevaarlijkste criminelen van Italië.

Valse ID-kaart

Bonavota werd sinds november 2018 gezocht nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd wegens moord en lidmaatschap van de maffia. Volgens lokale media werd Bonavata donderdagochtend opgepakt in de noordelijke havenstad Genua, toen hij de kathedraal van de stad verliet. Hij had een vals identiteitsbewijs op zak.

Goksector en drugshandel

Pasquale Bonavota behartigde volgens justitie ‘de belangen van de organisatie in de omgeving van Rome en ging over de goksector en drugshandel’. Hij wordt beschouwd als het brein van de Bonavota-clan van de ‘Ndrangheta, de machtigste en rijkste maffiaorganisatie van Italië. Ook zijn twee broers maken deel uit van de clan, die gevestigd is in het Sant’Onofrio-gebied van de Calabrische provincie Vibo Valentia. De clan is ook actief rond Rome en in de noordelijke regio’s van Piemonte en Ligurië, waaronder Genua.

Levenslang

Bonavota sloeg op de vlucht nadat hij door een lagere rechtbank was veroordeeld tot een levenslange celstraf voor twee moorden, gepleegd in 2014 en 2004 op een lager geplaatst lid van zijn clan en een rivaliserende baas van een nabijgelegen clan. Het vonnis werd in 2021 vernietigd door een hof van beroep terwijl de maffiabaas op de vlucht was.

Enige voortvluchtige

Bonavota was de enige verdachte die nog op de vlucht was na een grootschalige inval in 2019 tegen de Vibo Valentia ‘Ndrangheta waarbij 334 arrestaties werden verricht. Het megaproces tegen ruim 300 vermeende maffialeden en handlangers begon in 2021 en is nog aan de gang.

In januari dit jaar pakte de politie ook al een Italiaanse maffiabaas op. Op Sicilië werd Matteo Messina Denaro na 30 jaar voortvluchtig te zijn geweest opgepakt. Het 60-jarige kopstuk van de Cosa Nostra werd in een privékliniek in Palermo gearresteerd, waar hij al ruim een jaar behandeld zou worden voor kanker.