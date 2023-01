Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro (60) na 30 jaar opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

De Italiaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro, alias “Diabolik” is na 30 jaar voortvluchtig te zijn geweest opgepakt in Palermo. Het 60-jarige kopstuk van de Cosa Nostra werd maandagochtend in een privékliniek gearresteerd, waar hij al ruim een jaar behandeld zou worden voor kanker. Messina Denaro stond bovenaan de opsporingslijst van de Italiaanse justitie.

(Beeld: AFP)

De carabinieri, het Italiaanse militaire korps met politietaken, wist al drie dagen dat de Siciliaanse maffiabaas in het privéziekenhuis een afspraak zou hebben en kreeg vanmorgen groen licht om in actie te komen. Volgens de directeur van het ziekenhuis zou Messina Denaro nog geprobeerd hebben te ontsnappen voordat hij werd gearresteerd en naar een geheime locatie werd overgebracht.

Levenslang

Messina Denaro werd 30 jaar lang gezocht door de Italiaanse justitie. Hij geldt als de laatste van de eerste generatie kopstukken van de Cosa Nostra en was voortvluchtig sinds juni 1993. “Diabolik” werd bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de beruchte moorden in 1992 op maffia-aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

Falcone werd samen met zijn vrouw en vijf lijfwachten op de snelweg naar Palermo op Sicilië door een bomaanslag om het leven gebracht. Falcone stond op het punt na bijna tien jaar werk de Cosa Nostra een zware klap toe te brengen. Borsellino werd vermoord door een autobom in Palermo, twee maanden na zijn vriend Falcone.

Zoon kroongetuige vermoord

Messina Denaro kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Milaan en Rome, waarbij in 1993 tien mensen om het leven kwamen. Daarnaast werd hij veroordeeld voor de moord op Giuseppe Di Matteo, de 12-jarige zoon van een kroongetuige. Na een ontvoering van 779 dagen werd de ernstig verwaarloosde jongen (die in een kooi werd gehouden en gemarteld) op bevel van onder andere Messina Denaro gewurgd. Zijn lichaam werd opgelost in een vat met zuur, een methode die ook wel lupara bianca wordt genoemd (een moord van de maffia waarbij het lichaam weggemaakt wordt).

Matteo Messina Denaro werd op 26 april 1962 geboren in het stadje Castelvetrano op Sicilië. Zijn vader Francesco was werkzaam voor de Cosa Nostra en de beruchte maffiabaas Totò Riina. Matteo leerde als 14-jarige jongen al schieten met vuurwapens. Op 18-jarige leeftijd pleegde hij zijn eerste moord.

Kerkhof vol slachtoffers

Al snel klom hij op in de rangen van de Cosa Nostra. Zijn extreme gewelddadigheid speelde daarbij een belangrijke rol. Messina Denaro pleegde talloze moorden en liquidaties. In het verleden zou hij een vriend hebben toevertrouwd dat hij met de mensen die hij vermoord had een begraafplaats kon vullen. Zo vermoordde hij maffiabaas Vincenzo Milazzo en wurgde hij diens drie maanden zwangere vriendin. Een ander slachtoffer was een hoteleigenaar die opmerkingen maakte over de avances van Messina Denaro bij een piepjonge receptioniste.

Nog steeds invloedrijk

De Italiaanse politie meldde in september 2022 dat de voortvluchtige Messino Denaro nog steeds in staat was om de Cosa Nostra aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani. Messino Denaro was de laatste van drie lange tijd voortvluchtige maffiabazen die tientallen jaren uit handen van justitie bleven. Eerder werden maffiabazen Bernardo Provenzano en Salvatore ‘Toto’ Riina opgepakt. Provenzano overleed in 2016 op 83-jarige leeftijd. Riina overleed in 2017, een dag na zijn 87e verjaardag.

Vergissing

In september 2021 werd in een Haags restaurant een man opgepakt waarvan justitie dacht dat het Messino Denaro was, maar dat bleek een persoonsverwisseling. De man die met veel machtsvertoon aan een eettafel geblinddoekt werd afgevoerd door zwaarbewapende agenten bleek de 54-jarige Mark L. uit Liverpool te zijn.

Messino Denaro prijkt op de Most Wanted-lijst van Europol. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemt zijn arrestatie ‘een grote overwinning voor de staat die laat zien dat hij niet opgeeft tegenover de maffia’.

