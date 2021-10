Voortvluchtige Ossenaar (23) aangehouden voor schietpartij

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag een 23-jarige Ossenaar aangehouden wegens betrokkenheid bij een schietpartij op 3 oktober aan de Brederostraat in Oss. Daarbij raakte een 21-jarige man uit Oss lichtgewond aan zijn been. De verdachte zit vast op het bureau en wordt verhoord over zijn rol bij het incident, zo meldt de politie zondag.

Vechtpartij

Agenten kwamen zondagavond 3 oktober rond 20.50 af op een melding over schoten op straat die volgden op een vechtpartij tussen enkele mannen. Daarna vluchtten alle betrokkenen de wijk in, maar de bestuurder van een auto werd door een omstander klemgereden.

Eerste verdachte vrijgelaten

Agenten hielden vrijwel direct deze 24-jarige man uit Oss aan als verdachte, maar die werd een dag later heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek. Het slachtoffer meldde zich later met beenletsel op het bureau.

De vrijdag aangehouden 23-jarige Ossenaar was na de schietpartij voortvluchtig.

Het onderzoek naar het motief voor het incident is in volle gang, aldus de politie.