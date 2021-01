Rechtszaak tegen meest gezochte crimineel is van start gegaan

Connect on Linked in

Voor de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is donderdagochtend de rechtszaak tegen de meest gezochte crimineel van het land begonnen. De zaak tegen de voortvluchtige Gerel Palm zal bij verstek plaatsvinden.

Niet aanwezig

Gerel Palm (37) wordt verdacht van het uitvoeren van een reeks aan liquidaties. Die zou zijn uitgevoerd in opdracht van de criminele groep van Ridouan T. en Saïd R. Vandaag is de rechtszaak tegen hem van start gegaan, zonder dat hij daarbij zelf aanwezig is. Ook wordt hij niet vertegenwoordigd door een advocaat.

Beschuldiging

Justitie beschuldigt Palm van een poging tot dubbele liquidatie van twee Rotterdammers op 11 december 2016. Ook wordt hij verdacht van het uitvoeren van de liquidatie van spy shop-medewerker Ronald Bakker een jaar eerder. Justitie denkt dat Ridouan T. opdracht heeft gegeven voor die afrekening.

Palm kan volgens de politie ook worden gelieerd aan Feno D., één van de verdachten in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh.

Ontsnapping

Op 1 maart 2017 werd Palm in Suriname op verzoek van de Nederlandse justitie gearresteerd. Maar hij wist een week later met de hulp van criminele contacten te ontsnappen en is sindsdien vermist. Hij staat vanaf dat moment op de Nationale Opsporingslijst. Voor de gouden tip over zijn verblijfplaats is een beloning uitgeloofd van 30.000 euro. Die werd eerder tot dat bedrag verdubbeld, nadat duidelijk werd dat Palm bij meerdere zaken als verdachte naar voren kwam.