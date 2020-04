Voortvluchtige ex-politicus gearresteerd in Friesland (UPDATE)

Connect on Linked in

Vrijdag heeft de politie na langdurig onderzoek een voortvluchtige plofkraker Steven K. uit Utrecht aangehouden. De 32-jarige K. werd vorig jaar veroordeeld voor zeven plofkraken (en/of pogingen) en voor deelname aan een criminele organisatie. Hij was ooit politicus voor de lokale partij Stadsbelang Utrecht.

De rechtbank in Amsterdam vonniste in de zaak op 25 juni 2019. De conclusie was dat K. een leidende en sturende rol in de criminele organisatie had. Hij kreeg tien jaar cel.

Zijn voorlopige hechtenis was geschorst maar die schorsing verviel met de uitspraak in zijn zaak. Hij moest dus weer in voorlopige hechtenis maar was voor de politie onvindbaar. Door samenwerking van de politie met verschillende partijen en uitgebreid onderzoek was de locatie van de man uiteindelijk te achterhalen. Hij is vrijdag ergens in Friesland opgepakt.

Er loopt nog een hoger beroep in de zaak.