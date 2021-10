Voorzitter Surinaamse Politiebond strooit met geld op Nederlands feest

Connect on Linked in

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Mielando Atompai (30), heeft op Facebook zijn excuses aan de samenleving aangeboden voor een filmpje waarin hij geld uitdeelt op een feest in Nederland. In het filmpje dat viraal ging is te zien dat Atompai een stapel bankbiljetten van in totaal zo’n 1.000 euro in briefjes van 50 euro uitdeelt.

Een delegatie van de Politiebond in Suriname reisde woensdag naar Nederland voor een werkbezoek op uitnodiging van de Nederlandse Politiebond. Tijdens een feestje trok de SPB-voorzitter zijn portemonnee en deelde geld uit. Op sociale media kwamen veel afkeurende reacties op de actie, waarbij Atompai “patsergedrag” wordt verweten.

Excuses

Via Facebook heeft hij zaterdag zijn excuses aangeboden voor zijn actie. ‘Van sorry zeggen word je alleen maar groter’, aldus Atompai. ‘Jong zijn betekent veel tijd om te leren en beter voor de dag te komen. Op een feestje hebben we wat geld aan een van de best getalenteerde artist van het ghetto gegeven. Ik besef mij dat de wijze waarop zulks is gebeurd niet goed is over gekomen bij de samenleving. Reden genoeg om sorry te zeggen en zulke gedragingen in het vervolg achterwege te laten.’

Volgens Waterkant heeft Mielando Atompai de integriteitsregels ernstig geschonden en bovendien het Korps Politie Suriname en de SPB ernstig in verlegenheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er een onderzoek komt naar het handelen van de voorzitter.

Uitdeelactie Brunswijk

De kwestie doet denken aan de uitdeelactie van de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk van vorige maand. Na een voetbalwedstrijd deelde Brunswijk in de kleedkamer geld uit aan spelers van het Hondurese team Olimpio. Hij werd daarna voor drie jaar geschorst door de voetbalbond.