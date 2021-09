Brunswijk drie jaar geschorst door voetbalbond, clubs gediskwalificeerd

Connect on Linked in

De tuchtcommissie van voetbalfederatie Concacaf heeft Ronnie Brunswijk (60) voor drie jaar uitgesloten van deelname aan Concacaf-competities. Ook zijn de voetbalclubs Inter Moengo Tapoe (waar Brunswijk eigenaar van is) en CD Olimpia Concacaf League met onmiddellijke ingang gediskwalificeerd en verwijderd uit de Concacaf League van dit jaar. De beslissing is genomen nadat Brunswijk dinsdag aan spelers van het Hondurese team Olimpio in de kleedkamer na de wedstrijd geld uitdeelde.

Ernstige schendingen

De tuchtcommissie van Concacaf heeft de omstandigheden rond de integriteitskwesties naar aanleiding van een video die op sociale media circuleerde na de wedstrijd Inter Moengo Tapoe tegen CD Olimpia Concacaf League, volledig onderzocht. Na beoordeling van de acties die in de video zijn aangetoond en de schriftelijke verklaringen van beide clubs heeft de commissie vastgesteld dat er na de wedstrijd ernstige schendingen van de integriteitsregels hebben plaatsgevonden.

Concacaf meldt dat als gevolg van deze regelovertredingen beide clubs met onmiddellijke ingang gediskwalificeerd en verwijderd zijn uit de Concacaf League van dit jaar. Daarnaast mag Brunswijk drie jaar lang niet meer deelnemen in welke hoedanigheid dan ook aan Concacaf-competities.

Aanvoerder

Op een internetvideo is te zien dat Brunswijk in de kleedkamer na de wedstrijd geld uitdeelde aan de spelers van Olimpio. Dit gebeurde nadat de clubs in Suriname in de Concacaf League tegen elkaar speelden en Inter Moengo Tapoe met 0-6 had verloren. Brunswijk nam als aanvoerder deel aan de match. Hij werd in de tweede helft gewisseld maar zegt dat hij fit genoeg was om de wedstrijd uit te kunnen spelen.

100 dollar per speler

Zelf verklaarde Brunswijk tegenover Starnieuws dat er niks verkeerds was gebeurd. Hij vond dat de Hondurese club erg goed voetbalde en als oudste speler beloonde hij de spelers. ‘Ik heb elke speler 100 dollar gegeven via de manager. Het ging om 33 personen.’ De keeper kreeg 200 dollar, volgens Brunswijk omdat hij de nul wist te houden. Brunswijk onderstreepte ook ‘dankbaar’ te zijn dat Olimpio naar Suriname was gekomen.