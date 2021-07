VR-beelden moeten cold case oplossen

Connect on Linked in

De politie in Brabant stelt het publiek in staat om zelf mee te speuren in een cold case, via virtual reality-beelden. Het gaat om de onopgeloste moord op Wies Hensen, in 1989.

Primeur

Volgens de politie is het een primeur. Meekijken op de plaats delict door een virtual reality-bril. Het is een middel dat de politie in Oost-Brabant gaat inzetten om deze oude cold case alsnog op te kunnen lossen.

De plek in Dommelen waar het lichaam van de dan 32-jarige Budelse is gevonden wordt deze week tot in detail gereconstrueerd en vervolgens met speciale fotoapparatuur vastgelegd, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Kermis

De jonge Budelse vrouw werd op 29 augustus 1989 om het leven gebracht, na een bezoek aan de kermis in dat dorp. Het was de plek waar zij op die dag voor het laatst werd gezien. Een dag later werd haar lichaam in een greppel in Dommelen teruggevonden, twintig kilometer verder.

Getuigen zouden gezien hebben dat zij bij enkele mannen in een busje stapje. Na onderzoek bleek ze seksueel misbruikt te zijn, en gewurgd.

Aandacht

De virtual reality-beelden zullen op de kermis in Budel te zien zijn in een mobiel informatiecentrum van de politie, om zo aandacht voor de zaak te genereren. Het publiek kan dan een pop zien liggen op de plaats van de misdaad, en de politie zal dan een aantal nieuwe sporen vrijgeven, waar de kijkers naar mee kunnen rechercheren.

De zaak van Wies Hensen is de oudste cold case in Nederland die nog niet is verjaard, aldus het ED.

Eerder spraken Nederlandse gedragskundigen bij de politie zich uit over deze zaak, in het boek ‘Seriemoordenaars in Nederland’. Ze vermoedden dat Wies Hensen door een seriemoordenaar om het leven werd gebracht. Lees daarover hier meer.