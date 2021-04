Vrachtwagenchauffeur vrijgesproken van coketransport in Engeland

Connect on Linked in

Vrachtwagenchauffeur Jelle Post uit Urk is maandag door een jury voor de rechtbank in Canterbury vrijgesproken van een drugstransport. De twaalfkoppige jury verklaarde hem unaniem onschuldig aan het smokkelen van 400 kilo cocaïne en ketamine. Post had vanaf zijn arrestatie vorig jaar juli ontkend iets te weten over drugs in de dubbele bodems van bloemenkarren in zijn trailer, aldus De Stentor.



Bloemenbedrijf

De openbaar aanklager stelde dat Post speciaal voor de smokkel een fictief bedrijf als dekmantel had opgezet en drie proefritten had gemaakt. Het onderzoek dat de National Crime Agency (NCA) naar de zaak deed werd gehinderd door de beperkingen als gevolg van corona.

Niet alle administratie van het éénmans-bedrijf van Post werd opgehaald en onderzocht. Informatie in e-mails en facturen werd verkeerd geïnterpreteerd. Zo dacht de NCA dat het bloemenbedrijf Post niet had betaald voor een aantal ritten, maar dat bleek juist wel het geval geweest te zijn. Ook het onderzoek bij het betrokken bloemenbedrijf in Heemskerk liet te wensen over. Mogelijk hebben de eigenaren van de drugs de directeur van dat bedrijf, die aan de drugs was en in geldnood zat, aan het lijntje gehad.

Details

De aanklager besteedde geen aandacht aan een bekennende verklaring van deze ernstig zieke directeur over een schimmig contact met een Rotterdammer.

De aanklager benadrukte wel details, zoals adressen op de vrachtbrieven, die niet klopten. Post stelde dat dergelijke fouten vaker voorkomen, zeker met groepage, als handel voor meerdere klanten wordt vervoerd. De administratie van het bedrijf van Post liet overigens wel te wensen over.

Hard bewijs voor de betrokkenheid van Post ontbrak al met al, volgens de jury.

Als hij schuldig was bevonden dan had Post 25 jaar cel boven het hoofd gehangen.