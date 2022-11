Vrijspraak bij Hof voor verdachte kofferbakmoord

Connect on Linked in

De eerder voor de rechtbank veroordeelde man die werd verdacht van de moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne, is donderdag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Tot ontzetting van haar familie.

door Joost van der Wegen

Kofferbak

Verdachte Leon van M. werd in 2019 tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op de 35-jarige vrouw uit Oostvoorne. Caroline van Toledo kwam in 2005 op gewelddadige manier om het leven, in de kofferbak van een haar auto die in brand was gezet. Ze zou zijn overlopen in haar huis door een inbreker. Later zou ze zijn vervoerd naar de plek waar ze om het leven kwam.

Gebrek aan bewijs

In eerste instantie was de zaak een cold case geworden, vanwege gebrek aan bewijs, hoewel er veel aanwijzingen waren dat M. de moord had gepleegd. Dertien jaar later meldde zich alsnog een getuige, en vond het lab IFS toch nog een DNA-spoor, in de knoop van een stropdas waarmee de vrouw was vastgebonden.

Leon van M. kreeg 15 jaar gevangennisstraf opgelegd van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar gevraagd.

Onbetrouwbaar

Het Hof vindt nu de verklaringen van verschillende getuigen in de zaak te onbetrouwbaar. Omdat zij labiel of onder invloed bleken te zijn, of omdat de verklaringen te veel van horen zeggen waren. Ook gaat het Hof er voorzichtig mee om, blijkt uit het vonnis, omdat veel informatie uit de media zou kunnen zijn gekomen en omdat het om getuigenissen gaat van een zaak die langer terug speelde.

Een getuige hoorde Leon van M. na veel drank en drugs te hebben gebruikt zeggen: ‘Natuurlijk hebben we het gedaan, maar laat ze het maar bewijzen.’

Een andere getuige bleek bekend te staan als een leugenaar. Verhalen over een ‘barbecue’ die zouden slaan op het verbranden van het lichaam van Caroline, bleken volgens het Hof toch over een barbecue bij iemand thuis te gaan.

Spoor

Ook heeft het Hof uitgebreid onderzoeken bekeken naar de DNA-sporen. De uitkomst daarvan is dat meerdere onderzoekers te weinig waarde hechten aan het incomplete DNA-spoor dat werd gevonden. Hierbij waren in ieder geval vier gespecialiseerde instanties betrokken.

Het lab IFS heeft volgens het Hof het onderzoek naderhand niet nauwkeurig genoeg uitgevoerd, hoewel eigenaar Richard Eikelenboom in eerste instantie wel het spoor had gevonden. Het Openbaar Ministerie twijfelt in meer zaken inmiddels aan de betrouwbaarheid van het forensisch lab en schakelt het niet meer in.

De vrijspraak is voor de nabestaanden van Van Toledo als een mokerslag aangekomen. Voor de zitting ten einde was, liepen de zus en zwager van Caroline woedend de rechtszaal uit, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De deur werd door een familielid met een klap dichtgesmeten. De moeder van Caroline maakte volgens de krant een verslagen indruk.

Leon van M. zat sinds de uitspraak van de rechtbank in 2015 gedetineerd.