Dubai

Op 26 juni 2024 kwamen de jurkjes aan vanuit Dubai in een loods in Zaandam. De politie had de drugs, op 10 gram na, er echter in Rotterdam al uitgehaald. Eerder in juni 2024 trof de douane bij een reguliere controle van het containerschip 250 dozen met jurkjes waarin heroïne was verwerkt. Het ging om 6820 plakkaten van per stuk 50 gram heroïne met een totale hoeveelheid van 341,5 kilo.