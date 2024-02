Vrijspraak in stokoude heroïnezaak

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag de 60-jarige Paul C. vrijgesproken in een oude heroïnezaak: in 2014 werd in Milton Keynes (Engeland) 9,6 kilo heroïne in beslag genomen. Eerder was hij net als anderen wel door de rechtbank wel veroordeeld tot een celstraf. De hoofdverdachte werd voor meerdere transporten van heroïne en andere drugs wel veroordeeld door het hof.

(beeld uit archief)

Tuinkabouters

In 2014 bracht het Openbaar Ministerie negen mannen uit de wereld van het vrachtwagentransport voor de rechter. Aan de verdachten uit Hilversum, Nieuwegein, Utrecht, Woerden, Breda en Harlingen werden vijf transporten ten laste gelegd.

Het ging om kleinere transporten in vrachtwagens naar Scandinavië en Engeland met xtc-pillen, amfetamine, cocaïne, hasj en heroïne. De toen 34-jarige P.K. uit Hilversum was de hoofdverdachte en is als opdrachtgever van vier transporten veroordeeld, en ook voor witwassen. In loodsen in Ermelo en Tiel zijn de drugs in de vrachtwagens gepakt.

Dekladingen waren onder meer bananen en tuinkabouters.

Ferry

In november 2013 werd tijdens een overtocht met de ferry van Hirtshals (Denemarken) naar Larvik (Noorwegen) in een vrachtwagen 146,5 kilo hasj en 9,5 kilo amfetamine aangetroffen. Een drugshond sloeg aan en in een holle ruimte bij de onderkant van de vrachtwagencombinatie werd de drugs gevonden.

De doorslag gaf informatie over een in 2014 in Noorwegen onderschept drugstransport. De aangehouden chauffeur had openheid van zaken gegeven en verklaringen afgelegd over de betrokkenen aan Nederlandse zijde. Het landelijk parket begon daarna een groot onderzoek en koppelde verschillende drugstransporten met vrachtwagens aan elkaar.

Broer

Aan het stuur van de vrachtwagen die op 23 april 2014 in Milton Keynes werd gepakt met heroïne zat de broer van Paul C..

Paul C. werd net als de broer door de rechtbank veroordeeld, onder meer omdat de rechtbank ervan uit ging dat C. wist dat zijn broer met drugs reed. In zijn telefoon vond de recherche sms-berichten hierover.

Kritisch

Advocaat Michel van Stratum had in hoger beroep betoogd dat alleen dit soort snippers te weinig zijn om C. te kunnen veroordelen. Voor het gerechtshof heeft C., na aanvankelijk stilzwijgen, een uitgebreide verklaring afgelegd.

Van Stratum: ‘De rechtbank had mijns inziens veel te gemakkelijk geoordeeld. Bij het gerechtshof zitten vaak raadsheren die veel kritischer zijn over het bewijs.’