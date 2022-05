Vrijspraak van moord op Henk Wolters

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft woensdag de 46-jarige Zwollenaar Michel B. vrijgesproken van de moord op Henk Wolters na een eis van 27 jaar voor moord en wapenhandel. Wolters is op Oudjaarsavond 2019 bij zijn huis doodgeschoten. B. wordt wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor verboden wapenbezit en witwassen. Maar de rechtbank vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat het B. is geweest die de fatale schoten loste.



Niet te linken

Op 8 september 2020 werden in de buurt van het “Engelse werk”, op een bosperceel in Zwolle, vijf tonnen met wapens in de grond gevonden. In één van die tonnen zat ook (een deel van) het wapen waarmee Henk Wolters is doodgeschoten. Het moordwapen was verpakt in een gripzakje met daarop vingerafdrukken van B.. Op het wapen zelf zat zijn dna.

Voor de rechtbank staat het vast dat B. (een deel van) het moordwapen in zijn bezit heeft gehad en het wapen na de moord bij zijn verzameling tonnen in de grond stopte. Er kan alleen niet bewezen worden dat de man ook daadwerkelijk diegene is geweest die Henk Wolters doodschoot. Hij is niet gezien op de plaats delict en is op geen enkele andere wijze hieraan te linken.

Geen alibi

Volgens de rechtbank had B. zonder meer gelegenheid Wolters dood te schieten. Er valt volgens de rechtbank veel te zeggen voor het door het Openbaar Ministerie geschetste scenario. B. was op het tijdstip van de moord in Zwolle, hij had waarschijnlijk zijn telefoon bewust thuis gelaten zodat zijn gangen niet konden worden nagegaan en hij had wel een motief maar geen alibi.

Toch blijft dat allemaal alleen speculatief, betoogden advocaten Tim Scheffer en Jan-Hein Kuijpers. De rechtbank gaat daarin mee, en spreekt B. wegens gebrek aan bewijs vrij van moord.

Tonnen

De rechtbank veroordeelt hem wel voor verboden wapenbezit en witwassen. In de tonnen in de grond zaten naast het moordwapen nog meer wapens, waaronder negen automatische vuurwapens, eenentwintig handgranaten, vijftien vuurwapens en negentien soorten munitie. Het dna van B. en zijn vingersporen zaten in alle vijf de tonnen op meerdere wapens en op het verpakkingsmateriaal.

Ook het handschrift van de stickers die op de verpakkingen zaten, komt overeen met dat van de man. In één van de tonnen zaten ook verpakte bundeltjes met geld ter waarde van in totaal 30.000 euro. De manier waarop en de omstandigheden waaronder dit geldbedrag gevonden is, maakt dat de rechtbank niet anders kan concluderen dan dat dit geldbedrag van een misdrijf afkomstig is.

