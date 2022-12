Vrijspraak voor doodschieten ex-vriendin: gerechtshof gaat uit van dramatisch ongeluk

Connect on Linked in

De 28-jarige Onno R. is door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken van doodslag op zijn 25-jarige ex-vriendin Lara, in Bergen op Zoom, in september 2018. Hij is wel veroordeeld voor roekeloosheid en verboden wapen- en munitiebezit, tot vier jaar en drie maanden cel. De vrouw kwam door een schot in haar hoofd om het leven. De rechtbank veroordeelde R. eerder tot twaalf jaar voor doodslag. R. heeft direct verklaard dat het een ongeluk was waarbij het wapen afging toen hij het van haar probeerde terug te pakken.

Zoontje

In de nacht van 28 op 29 september 2018 meldde de vader van de verdachte dat er een schietincident was geweest in een appartement in Bergen op Zoom en dat zijn zoon volledig overstuur was en op de vlucht geslagen. Toen de politie ging kijken hoorde de agenten achter de voordeur alleen de stem van het 4-jarige zoontje van de bewoonster, die vertelde dat zijn moeder niet wakker werd en dat hij dacht dat ze dood was. Agenten opende de deur met geweld en haalden het jongetje uit de woning. Binnen constateerden ze dat er een vrouw met een schotwond dood op de bank in de woonkamer lag. Onno R. meldde zich later zelf bij de politie.

CZ-pistool

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte op de avond van de 28ste september naar de woning van zijn ex en haar zoontje is gegaan met een geladen CZ-pistool.

Hij is die avond verschillende keren naar binnen en naar buiten gegaan. Toen hij voor de laatste keer binnen kwam pakte de vrouw zijn vuurwapen af en richtte het op hem terwijl het niet was doorgeladen. R. wist het wapen af te pakken en legde het neer in de vensterbank.

Vervolgens pakte de vrouw het vuurwapen opnieuw en laadde het door, aldus de verdachte. Het gerechtshof denkt dat er inderdaad een dramatisch ongeluk is geweest. De vrouw is op de bank gaan liggen en heeft het wapen tegen haar hoofd gezet. R. probeerde het wapen van haar af te pakken maar zij bood toen weerstand. Vervolgens heeft hij nog een keer geprobeerd het wapen uit haar hand te pakken waarbij het wapen is afgegaan. De vrouw overleed vrijwel direct aan een hoofdwond.

Aanvullend onderzoek

De rechtbank Breda geloofde de verklaring van de man niet en oordeelde dat er sprake was van doodslag. Onno R. zou de trekker hebben overgehaald. R. is altijd bij zijn versie van het verhaal gebleven.

Op verzoek van de advocaten Jan-Hein Kuijpers en Tony Boersma heeft het gerechtshof aanvullende onderzoeken laten doen. Het hof vond dat niet alle mogelijkheden tot onderzoek waren benut om de verklaring van R. te kunnen toetsen. Er is nader onderzoek gedaan door een wapendeskundige en bloedspoorpatroondeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en er is een visuele reconstructie gemaakt van de schotbaan. Ook is de periode van de laatste keer dat Onno R. binnen was gereconstrueerd.

Niet weerlegd

Het gerechtshof concludeert nu in het arrest dat de juistheid van de verklaring van R. niet wordt weerlegd door deze aanvullende onderzoeken. Evenmin weerlegt ander bewijs de verklaringen van R.. Daarbij gaat het om de inhoud van opgenomen telefoongesprekken en verklaringen van getuigen die kort na het incident zijn afgelegd. Er is geen bewijs dat R. opzettelijk zijn ex heeft doodgeschoten en daarom spreekt het hof R. vrij van doodslag.

De conclusie van de advocaat-generaal was dat het aanvullende onderzoek juist grotendeels het standpunt van het Openbaar Ministerie ondersteunt en dat het de R. is geweest die de vrouw heeft doodgeschoten.

Roekeloos

Het gerechtshof vindt wel dat R. roekeloos heeft gehandeld, zodat sprake is van dood door schuld. Als hij niet met een vuurwapen naar haar woning was gegaan, en het wapen niet in de handen van de vrouw terecht was gekomen, en hij niet had geprobeerd het doorgeladen wapen af te pakken, dan had de vrouw nog geleefd.

Onno R. moet een schadevergoeding betalen van in totaal 38.300 euro aan het zoontje en de moeder van de vrouw.