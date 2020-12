Vrijspraak voor dubbele doodslag in Hellevoetsluis (VIDEO)

Print This Post

Het gerechtshof Den Haag heeft dinsdag een verdachte vrijgesproken van het medeplegen van een dubbele doodslag, na een ruzie op tweede kerstdag 2016 in Hellevoetsluis. Op die dag werden twee jonge mannen uit één familie, Faichel en Shurandly Rimon, op straat neergeschoten.

7.65 mm

Op de plaats delict zijn zowel 9 mm als ook 7.65 mm patroonhulzen gevonden; één van de twee 7.65 mm hulzen lag dichtbij een slachtoffer. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de slachtoffers zijn geraakt door 7.65 mm patronen. Op 21 december 2017 is de schutter van de 9 mm patronen, met nog andere feiten, door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor doodslag. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. Het Openbaar Ministerie had 28 jaar geëist voor moord.

Een tweede verdachte werd vrijgesproken.

Schutter 7.65 mm?

Het gerechtshof schrijft in het arrest niet te hebben kunnen vaststellen dat de nu vrijgesproken verdachte de schutter is geweest van de 7.65 mm patronen en ook niet dat er vooraf een nauwe en bewuste samenwerking is geweest met de andere schutter.

Slechts één getuige zou de schietpartij hebben gezien. De verklaring van deze getuige is door de zeer vele wisselingen, niet betrouwbaar en klopt ook niet met het technisch bewijs zoals dat op de plaats delict door de politie is aangetroffen. Ook direct na de schietpartij heeft verder niemand de verdachte op de plaats delict gezien.

De rechtbank sprak deze verdachte vrij voor het schietincident en veroordeelde hem onherroepelijk tot een gevangenisstraf voor de duur van één week voor een bedreiging van een aantal familieleden, waaronder een van de slachtoffers, eerder die middag.

Het Openbaar Ministerie ging tegen de vrijspraak in hoger beroep en liet nog nader onderzoek in de zaak doen. Het OM had een gevangenisstraf van 18 jaren geëist.