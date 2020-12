Vrijspraak voor schietpartij in Amsterdamse Pijp

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank in Amsterdam heeft de Amsterdammer Mimoun “Haas” G. (37) vrijgesproken van de poging doodslag op de Jozef Israëlskade in Amsterdam-Zuid, op 19 april 2019, zo schrijft Het Parool.

Opzet

Het zwaargewonde slachtoffer was A. “Gamba” A. (40) van No Surrender MC. De twee hadden een slepende ruzie over een oude hasjtransactie.

Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel geëist.

De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat G. met opzet A. in zijn borst en schouder schoot om hem te doden. De verdachte was een dag na de inhoudelijke behandeling van de zaak al vrijgelaten.

Wapen

A. was met een bestelbusje op de late avond voor de woning waar G. verbleef verschenen, samen met een kompaan. Die man is onbekend gebleven. A. wilde niet zeggen wie het was. Vaststaat dat deze man ook geschoten heeft. De rechtbank vindt dat de betrouwbaarheid van de verklaringen van het slachtoffer niet voldoende kan worden getoetst. G. zegt dat tijdens een worsteling het wapen van de partner van A. afging en A. trof.

Justitie gaat ervan uit dat G. een eigen wapen had.

Kruitsporen op de jas van G. en afgeluisterde gesprekken maken het bewijs ook niet rond.

Het is nog onduidelijk of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.