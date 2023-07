Vrijspraken in zaak mysterieuze liquidatie Amstelveen

Connect on Linked in

Twee mannen – van 72 en 73 jaar oud – zijn door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van enige betrokkenheid bij de moord op de 23-jarige pakketbezorger Anas Hajji Abdulsalam, in de nacht van 8 op 9 april 2021 in Amstelveen.

Geobserveerd

Het slachtoffer werd op 12 april 2021 levenloos aangetroffen in een bestelbus in Amsterdam-Noord. Uit het dossier blijkt dat het slachtoffer in de vier maanden vóór zijn dood intensief is geobserveerd met onder meer een peilbaken. Een motief voor de moord is tot nu toe niet gevonden. De schutter ook niet.

Tegen het tweetal was 14 en 18 jaar cel geëist.

Locatie

De 72-jarige man met zowel de Israëlische als de Poolse nationaliteit wordt vrijgesproken van het medeplegen en medeplichtigheid van de moord op de 23-jarige man, en van voorbereidingshandelingen voor moord.

De 73-jarige man, met zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit, heeft het slachtoffer geobserveerd, maar wordt toch vrijgesproken. Ook had hij de locatie van het slachtoffer doorgegeven. Naar eigen zeggen deed hij dat voor 3.000 euro. De reden voor de observatie zou in de relationele sfeer liggen.

De rechtbank vindt niet dat vaststaat dat de man wist dat de observaties dienden om een liquidatie te plegen. Dat geldt ook voor zijn laatste observatie. Toen is het slachtoffer – volgens zijn zeggen – in zijn bijzijn doodgeschoten.

Zwijgrecht

De man hielp de schutter na de moord het levenloze lichaam van het slachtoffer in de bestelbus te leggen die aan het slachtoffer toebehoorde. Hij zegt dat dit gebeurde onder dreiging van een pistool.

Ook dit vindt de rechtbank geen reden voor een veroordeling omdat er geen bewijs is dat hij een rol speelde bij de moord zelf. Er is ook onvoldoende bewijs voor een zogenoemde voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft niet bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn handelen tot een delict zou leiden waarbij iemand om het leven zou komen.

Dat de 73-jarige zich veel op zijn zwijgrecht beriep, levert geen bewijs op.

Telefoon

Onder de bestelbus zat een peilbaken dat in verbinding stond met een telefoon die vlak na de moord door de twee verdachten is teruggebracht naar een belwinkel in Amsterdam-Noord.

Volgens Het Parool heeft de advocaat van een van de verdachten gezegd dat de opdrachtgever van de liquidatie bekend zou zijn, maar dat met die informatie kennelijk niets wordt gedaan.