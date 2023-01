Vrijspraken voor handel in 2.000 kilo cocaïne

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft vier mannen vrijgesproken van het vervoeren en verhandelen van ruim 2.000 kilo cocaïne. Het Openbaar Ministerie had in december tegen zeven mannen celstraffen van zeven tot tien jaar geëist voor cocaïnehandel, wapenbezit en witwassen. Hoofdverdachte Mohamed L. krijgt nu in plaats van tien jaar, vijf jaar cel. De politie kreeg de verdachten in beeld na een melding over een mogelijke ontvoering in Amsterdam-Osdorp.

Bestelbus

De andere verdachten kregen celstraffen tot vijf jaar cel, voor het bezit van 68 kilo cocaïne, wiet, wapenbezit en/of witwassen.

In november 2021 belde een bewoner van een appartementencomplex aan de Baden Powellweg in Amsterdam-Osdorp de politie omdat hij zag dat er in de parkeergarage iemand in een witte bestelbus werd geduwd. De politie kwam de bestelbus op het spoor. Later kwam de politie tot de overtuiging dat het niet ging om een ontvoering maar dat er een mislukte ripdeal was geweest.

Uit het onderzoek van de politie kwamen nog twee andere bestelbussen in beeld. Justitie stelde dat met drie bestelbussen 2.060 kilo cocaïne was opgehaald uit Voorschoten, en vervolgens naar Amsterdam en Den Haag was gebracht. Er werd echter maar 68 kilo in beslag genomen.

Verklaringen

Wat er precies is gebeurd in de parkeergarage in Osdorp is nooit helemaal helder geworden.

Anders dan in vergelijkbare zaken hadden sommige verdachten wel verklaringen afgelegd. Hoofdverdachte Mohamed L. had bijvoorbeeld gesteld dat hij met de auto van zijn vrouw wel in de buurt had gereden maar niet in de parkeergarage, en dat hij niets met de bestelbus te maken had. Zijn advocaat Michel van Stratum stelde dat niet is gebleken dat L. aanwezig was op enige plaats waar de 2.060 kilo zou zijn geweest. Er was sowieso ‘een bewijsprobleem’, aldus Van Stratum omdat die 2.060 kilo niet in beslag is genomen. Van Stratum: ‘Met de suggestieve speculaties en invullingen van de politie en het Openbaar Ministerie kan geen toereikende bewijsconstructie worden gemaakt.’

‘Geen spoor’

De rechtbank concludeert dat het er wel alle schijn van heeft dat er door de groep uit Voorschoten illegale spullen zijn opgehaald en gedistribueerd. Maar om wat voor spullen het ging bleef onduidelijk. Van de 2.060 kilo is volgens de rechtbank ‘geen spoor’ aangetroffen. In de auto’s en in de gebruikte appartementen en loods zijn ook geen sporen van cocaïne gevonden.

Er zijn in een appartement aan de Baden Powellweg in Amsterdam wel 68 blokken cocaïne gevonden. L. en drie anderen zijn daarvoor veroordeeld en ook voor wapenbezit en flinke geldbedragen die bij hen gevonden zijn.

L. heeft als taxichauffeur van een Mercedesbus medeverdachten met cocaïne daar afgezet, vindt de rechtbank. Advocaat Van Stratum noemt dat: ‘onbegrijpelijk, een taxichauffeur kan niet zonder meer verantwoordelijk worden gehouden voor wat zijn vervoerde klanten kennelijk doen.’

Vrije voeten

Alle verdachten waren drie maanden voor de inhoudelijke behandeling op vrije voeten gesteld. Bij de uitspraak waren alle zeven mannen in de zittingszaal aanwezig. Dat was opmerkelijk omdat er ook een groepje Albanezen zonder vaste Nederlandse woon- of verblijfplaats onder de verdachten was.

De rechtbank liet vier verdachten direct gevangen nemen.